В заявках на женскую короткую программу финального Гран-при только один тройной аксель
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Опубликованы заявки фигуристок на женскую короткую программу финального Гран-при ISU, который проходит в Турине (Италия) с 8 по 11 декабря.
В короткой программе зрители увидят лишь один тройной аксель. Его заявила победительница второго этапа серии Гран-при ISU в Канаде японская фигуристка Ринка Ватанабэ.
Помимо японки, в соревнованиях примут участие ещё пять фигуристок: Изабо Левито (США), Ким Йе Лим (Южная Корея), Каори Сакамото (Япония), Луна Хендрикс (Бельгия) и Маи Михара (Япония).
Соревнования в короткой программе среди юниорок пройдут сегодня и начнутся в 19:20 по московскому времени.
Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU).
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