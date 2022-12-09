В заявках на женскую короткую программу финального Гран-при только один тройной аксель

Опубликованы заявки фигуристок на женскую короткую программу финального Гран-при ISU, который проходит в Турине (Италия) с 8 по 11 декабря.

В короткой программе зрители увидят лишь один тройной аксель. Его заявила победительница второго этапа серии Гран-при ISU в Канаде японская фигуристка Ринка Ватанабэ.

Помимо японки, в соревнованиях примут участие ещё пять фигуристок: Изабо Левито (США), Ким Йе Лим (Южная Корея), Каори Сакамото (Япония), Луна Хендрикс (Бельгия) и Маи Михара (Япония).

Соревнования в короткой программе среди юниорок пройдут сегодня и начнутся в 19:20 по московскому времени.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU).