Мао Шимада выиграла финал Гран-при среди юниоров, исполнив четверной тулуп

В финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Чехия), завершились соревнования в женском одиночном катании. Победу одержала японка Мао Шимада, выигравшая как короткую, так и произвольную программу.
Ставшую второй кореянку Чжи А Син чемпионка опередила на пять баллов. Третье место досталось другой южнокорейской спортсменке Ким Чхэ Ён.
Шимада исполнила четверной тулуп и выехала тройной аксель с ошибкой, её соотечественница Ами Накаи чисто исполнила тройной аксель, а Хана Йошида упала с этого прыжка.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Финал. Турин, Италия
Девушки
1. Мао Шимада (Япония) – 205,54
2. Чжи А Син (Южная Корея) – 200,32
3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 190,36
4. Ами Накаи (Япония) – 189,23
5. Мин Соль Квон (Южная Корея) – 175,43
6. Хана Йошида (Япония) – 158,30
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