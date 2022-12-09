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Мао Шимада выиграла финал Гран-при среди юниоров, исполнив четверной тулуп

Мао Шимада выиграла финал Гран-при среди юниоров, исполнив четверной тулуп
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В финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Чехия), завершились соревнования в женском одиночном катании. Победу одержала японка Мао Шимада, выигравшая как короткую, так и произвольную программу.

Ставшую второй кореянку Чжи А Син чемпионка опередила на пять баллов. Третье место досталось другой южнокорейской спортсменке Ким Чхэ Ён.

Шимада исполнила четверной тулуп и выехала тройной аксель с ошибкой, её соотечественница Ами Накаи чисто исполнила тройной аксель, а Хана Йошида упала с этого прыжка.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Финал. Турин, Италия
Девушки

1. Мао Шимада (Япония) – 205,54
2. Чжи А Син (Южная Корея) – 200,32
3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 190,36
4. Ами Накаи (Япония) – 189,23
5. Мин Соль Квон (Южная Корея) – 175,43
6. Хана Йошида (Япония) – 158,30

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