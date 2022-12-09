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Японцы Миура и Кихара выиграли финал Гран-при в Турине среди спортивных пар

Японцы Миура и Кихара выиграли финал Гран-при в Турине среди спортивных пар
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Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли Гран-при среди спортивных пар, который проходит в Турине (Италия). По итогам произвольной программы Миура и Кихара набрали 136,50 балла, по сумме двух программ у них 214,58 балла.

Второе место по итогам соревнований заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (213,28), третьими стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (187,02).

Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия. Спортивные пары. Произвольная программа

Произвольная программа

1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 136,50.
2. Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США) — 135,63.
3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 119,72.
4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 116,85.
5. Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 114,94.
6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 109,06.

Итоговое положение

1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 214,58.
2. Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США) — 213,28.
3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 187,02.
4. Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 184,28.
5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 180,39.
6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 162,91.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Финал, Турин, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
09 декабря 2022, пятница. 19:35 МСК
Окончено
1
Япония
214.58
2
США
213.28
3
Италия
187.02
Комментарии
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