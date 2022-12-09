Японцы Миура и Кихара выиграли финал Гран-при в Турине среди спортивных пар

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли Гран-при среди спортивных пар, который проходит в Турине (Италия). По итогам произвольной программы Миура и Кихара набрали 136,50 балла, по сумме двух программ у них 214,58 балла.



Второе место по итогам соревнований заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (213,28), третьими стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (187,02).



Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия. Спортивные пары. Произвольная программа



Произвольная программа



1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 136,50.

2. Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США) — 135,63.

3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 119,72.

4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 116,85.

5. Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 114,94.

6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 109,06.



Итоговое положение



1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 214,58.

2. Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США) — 213,28.

3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 187,02.

4. Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 184,28.

5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 180,39.

6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 162,91.