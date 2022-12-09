Япония, США и Италия впервые завоевали медали среди спортивных пар в финале Гран-при

По итогам соревнований спортивных пар в финале Гран-при ISU – 2022/2023, завершившегося сегодня в Турине, сразу три страны впервые завоевали медали.
Первое место заняла пара из Японии Рику Миура и Рюити Кихара, набравшая 214,58 балла. Второе место по итогам соревнований заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (213,28), третьими стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (187,02).
До этого встать на пьедестал Гран-при удавалось только парам из России, Китая, Канады, Германии и Франции.
Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия. Спортивные пары. Итоговое положение
1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 214,58.
2. Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США) — 213,28.
3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 187,02.
4. Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 184,28.
5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 180,39.
6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 162,91.
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