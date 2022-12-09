Щербакова: «Ледниковый период» помог мне раскрепоститься

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как на неё повлияла работа ведущей в шоу «Ледниковый период».

«Первые записи эфиров для меня были сложными и волнительными. Я не совсем представляла, что от меня требуется, что меня ждёт. Ушло какое-то время на то, чтобы адаптироваться, но потом я провела работу над ошибками, старалась совершенствоваться – и в чём-то точно стала лучше.

Наверное, я стала более открытой. Быть ведущей – это не просто выйти на лёд и откатать программу. Ведь мне нужно общаться, заводить диалог с людьми, с которыми я незнакома. Вот это для меня необычно, в жизни я так никогда не делаю. Я довольно закрытый, не слишком общительный человек. «Ледниковый период» помог мне немного раскрепоститься», — цитирует Щербакову телеграм-канал TeamShcherbakova со ссылкой на журнал Hello.