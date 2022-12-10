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Анна Щербакова: знаю, что такое офсайд, но в игре определить не смогу

Анна Щербакова: знаю, что такое офсайд, но в игре определить не смогу
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о своём отношении к футболу.

– Иногда вы выбираетесь на футбол. Когда вы начали интересоваться этим видом спорта?

– Первый раз я попала на матч в 2018 году во время чемпионата мира. Я очень удачно заглянула на игру Россия – Испания – когда наши футболисты выиграли в серии пенальти. Зарядилась эмоциями на долгое время, были очень приятные впечатления.

«Знаю ли, что такое офсайд? Конечно, во время игры так сразу определить не смогу, был ли офсайд, но я знаю, что это такое. Вообще болеть за какую-то команду можно и не зная всех правил. Например, смотреть фигурное катание, не разбираясь в нём: просто видеть, упал спортсмен или нет. Так и в футболе – забил или не забил. В принципе, этого уже может хватать», — сказала Щербакова в интервью журналу Hello.

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