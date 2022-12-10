Щербакова: кажется, что мы ещё дети, но мы встаём на лёд в 3 года, а выступаем в 5-6 лет

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась об эмоциях во время выступлений на льду.

– Каждый раз очень волнительно смотреть на ваши выступления по телевизору, и всегда проскакивает мысль: а каково же вам там – под прицелом камер, под взором судей, под давлением публики…



– Возможно, тем, кто смотрит трансляции даже крупных соревнований, кажется, что мы еще дети.



Но ведь человек, которого вы видите на экране, будь ему 15, 17 или 18 лет, впервые встал на лед в 3 года. А выступать на соревнованиях начал в 5-6 лет. Ответственность растет постепенно, и с волнением со временем справляться все проще.



Такие соревнования, как чемпионат мира или Олимпиада, не свалились из ниоткуда. Мы маленькими шажками продвигались вперед, параллельно учась преодолевать страхи.



На льду мы не юные девочки и мальчики, а профессионалы своего дела с большим багажом опыта и знаний.



– А какими качествами нужно обладать, чтобы стать профессионалами в фигурном катании?



– Конечно, это в первую очередь трудолюбие и работоспособность на тренировках. Это прям первым пунктом, большими буквами!



Еще нужно обладать если не талантом, то уж точно способностями к конкретному виду спорта. Важны строение тела и координация. Но это те данные, которые еще в детстве дают понимание, кто в чем лучше, где легче схватывает.



Да и умение справляться с волнением, самообладание – это тоже. Медали присваиваются только на соревнованиях, поэтому важно показывать лучший результат в нужный момент, — цитирует Щербакову журнал Hello.