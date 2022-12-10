Уно и Малинин исполнят 5 квадов в ПП в финале Гран-при, в заявке Ильи — четверной аксель

Стало известно, какой контент заявили фигуристы на произвольную программу, которую представят в рамках финала серии Гран-при ISU — 2022/2023, который проходит в Турине (Италия).

Лидер соревнований по итогам короткой программы, действующий чемпион мира японец Сёма Уно заявил пять четверных прыжков. Его заявка выглядит следующим образом: четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной флип, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп.

Столько же квадов планирует исполнить действующий чемпион мира среди юниоров американец Илья Малинин, который после КП идёт лишь на пятом месте. В заявке Ильи четверной аксель, четверной флип, четверной тулуп, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Напомним, российские фигуристы не сумели отобраться в финал Гран-при ISU, так как отстранены от международных соревнований.