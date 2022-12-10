Евгений Плющенко запросил почти 80 млн рублей из Президентского фонда на своё шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко запросил почти 80 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на своё ледовое шоу «Союз чемпионов», сообщает пресс-служба организации.

Общая же стоимость представления составит 150 млн. Оно пройдёт в семи городах. Отметим, что летом Плющенко уже получил грант на 50 млн рублей от того же фонда.

«Проект направлен на трансляцию культурного кода, развитие и популяризацию спорта и музыки, носит социальный и ярко выраженный патриотический характер. На примере участников проекта – фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов», — говорится в презентации шоу.