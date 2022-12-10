Медведева играла в «Щелкунчике», Тотьмянину уносили с площадки. Фото с ледового шоу

В Москве прошли съёмки нового выпуска знаменитого ледового шоу «Ледниковый период». В субботу, 10 декабря, Первый канал представит зрителям девятый по счёту выпуск, в нем участники катаются под классическую музыку.
В жюри на этот раз были Тимур Родригез, Наталья Ионова, Юлия Барановская, Татьяна Тарасова и Татьяна Навка. В роли ведущих — Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Лучшие кадры девятого выпуска шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, чем отличается новый сезон «Ледникового периода».
«Этот сезон отличается тем, что, как говорится, уже такие профики. Здесь и наши любимые спортсмены, которые принимали участие в каждых сезонах, плюс три новичка – люди не последние в любительском спорте, но они с нами, видно, что они кайфуют, ну, и плюс, как говорится, наши вторые половинки. Это не прошлое проекта, это реальное настоящее, более крутое, более профессионально приготовленное», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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