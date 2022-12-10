Илья Авербух просит у Президентского фонда 53 млн рублей на своё шоу «Анна Каренина»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух запросил 53 миллиона рублей из Президентского фонда культурных инициатив на ледовое шоу «Анна Каренина», сообщает пресс-служба организации.
Общие затраты на проведение шоу оцениваются в 132,8 млн рублей, 53 млн из них организаторы просят у государства.
«Наш проект направлен и на молодое поколение нашей страны, и носит не только культурно-просветительский, но и воспитательный характер. Воспитание чувства гордости за богатое культурное наследие России, за наш язык, богатство которого несравнимо с любыми другими языками мира», — говорится в обосновании запроса.
Отметим, что летом Авербух получил 27,5 млн рублей от Фонда культурных инициатив на проведение ледового шоу «Ледниковый период. Чемпионы. Истории любви».
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