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Навка запросила 25 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на свои шоу

Навка запросила 25 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на свои шоу
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка запросила 25 миллионов рублей из Президентского фонда культурных инициатив на свои ледовые шоу, сообщает пресс-служба организации. Общая стоимость проекта Навки составляет 152 млн. Речь идёт о шоу «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Руслан и Людмила».

«Цель – содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию граждан. Задачи: продемонстрировать аудитории высочайший уровень организации и проведения ледовых шоу на основе классических произведений российской культуры, с использованием достижений в области спорта и технологий; обеспечить рост интереса к фигурному катанию, российской классической музыке и русской классике.

Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов», — говорится в обосновании бюджета.

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