Только одна фигуристка заявила элемент ультра-си в произвольной программе финала Гран-при

Опубликованы заявки фигуристок на женскую произвольную программу финала Гран-при ISU, который проходит в Турине (Италия) с 8 по 11 декабря.



В произвольной программе зрители увидят лишь один тройной аксель. Его заявила победительница второго этапа серии Гран-при ISU в Канаде японская фигуристка Ринка Ватанабэ. Американка Изабо Левито планирует каскад тройной лутц — тройной риттбергер.



Помимо японки, в соревнованиях примут участие ещё пять фигуристок: Изабо Левито (США), Ким Йе Лим (Южная Корея), Каори Сакамото (Япония), Луна Хендрикс (Бельгия) и Маи Михара (Япония).



Произвольная программа состоится сегодня и начнётся в 23:00 мск.



Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU).