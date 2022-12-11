Маи Михара выиграла финал Гран-при в женском одиночном катании

На финале Гран-при ISU в Турине (Италия) завершилась произвольная программа в женском одиночном катании. Лучший результат показала японская фигуристка Маи Михара, получившая по сумме двух программ 208,17 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито, уступившая победительнице более 10 баллов. Третьей стала представительница Бельгии Луна Хендрикс.



Победительница короткой программы Каори Сакамото осталась лишь пятой, неудачно исполнив произвольную программу.



Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия. женщины.

Итоговое положение



1. Маи Михара (Япония) – 208,17.

2. Изабо Левито (США) – 197,23.

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 196,35.

4. Ринка Ватанабэ (Япония) – 196,01.

5. Каори Сакамото (Япония) – 192,56.

6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 180,58.



Произвольная программа



1. Маи Михара (Япония) – 133,59.

2. Изабо Левито (США) – 127,97.

3. Ринка Ватанабэ (Япония) – 123,43.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 122,11.

5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 119,03.

6. Каори Сакамото (Япония) – 116,70.