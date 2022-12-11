Алина Загитова показала танец с элементами стрип-пластики. Видео

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова показала в своих социальных сетях видео, на котором она исполняет танец с элементами стрип-пластики.

Ранее о занятиях стрип-пластикой сообщали Александра Трусова и Евгения Медведева.



Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.



Сейчас Загитова является одной из ведущих телевизионного проекта «Ледниковый период». Она ведёт шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным по очереди с победительницей Игр-2022 Анной Щербаковой.