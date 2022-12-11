Луна Хендрикс: всегда верила результатам россиянок. Но после Олимпиады появились сомнения

Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года в женском одиночном катании бельгийка Луна Хендрикс рассказала, как воспринимает отсутствие россиянок на международных стартах.
«Тут много моментов. Во-первых, я не считаю правильным то, что происходит в мире – и мне ужасно грустно видеть всё это в новостях. Во-вторых, давайте не будем забывать, что и в нашем виде спорта случились в прошлом сезоне не совсем честные события. Я всегда верила российским девочкам и их результатам, а после Олимпиады появились определённые сомнения.
Думаю, это очень печально и вредит фигурному катанию. Мы все хотим соревноваться честно. Мне кажется, им всем надо осознать, что так нельзя – и что-то должно измениться. Спорт должен быть честным.
Российские фигуристки очень сильные. Но когда появились подозрения в честности некоторых их результатов, появились и мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных фигуристок, если бы играли по правилам?» Такие сомнения появились у многих.
А так это, конечно, грустно. Получается, что я не могу больше соревноваться с теми, с кем всегда выходила на лёд вместе», — приводит слова Хендрикс Sports.ru.
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