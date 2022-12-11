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Гончаренко — о Малинине: мальчик очень интересный, яркий, по пластичности напоминает Ханю

Гончаренко — о Малинине: мальчик очень интересный, яркий, по пластичности напоминает Ханю
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила талант действующего чемпиона мира среди юниоров американца Ильи Малинина.

«Я бы повысила стоимость четверного акселя, потому что этот элемент очень сложен в исполнении, я думаю, мы не скоро увидим его повторение после Малинина, он для избранных. Малинин, безусловно, талант, у него и тело такое — с хорошей круткой, но чтобы идти на такие элементы, нужны ещё желание и смелость. Когда-то мы удивлялись Нэйтану Чену, я говорила, что его успех — трудолюбие и талант, на 90% — трудолюбие. Илье есть куда расти, он ещё молодой, в том числе в компонентах, но это дело в данном случае наживное — он достаточно эмоционален, мальчик очень интересный, яркий, по своей мягкости, пластичности, вёрткости чем-то напоминает Ханю», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

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