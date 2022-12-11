Гончаренко — о Малинине: мальчик очень интересный, яркий, по пластичности напоминает Ханю

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила талант действующего чемпиона мира среди юниоров американца Ильи Малинина.
«Я бы повысила стоимость четверного акселя, потому что этот элемент очень сложен в исполнении, я думаю, мы не скоро увидим его повторение после Малинина, он для избранных. Малинин, безусловно, талант, у него и тело такое — с хорошей круткой, но чтобы идти на такие элементы, нужны ещё желание и смелость. Когда-то мы удивлялись Нэйтану Чену, я говорила, что его успех — трудолюбие и талант, на 90% — трудолюбие. Илье есть куда расти, он ещё молодой, в том числе в компонентах, но это дело в данном случае наживное — он достаточно эмоционален, мальчик очень интересный, яркий, по своей мягкости, пластичности, вёрткости чем-то напоминает Ханю», — приводит слова Гончаренко ТАСС.
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