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Ягудин провёл мастер-класс на ВДНХ

Ягудин провёл мастер-класс на ВДНХ
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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин провёл мастер-класс в Москве на Катке ВДНХ.

Бывший фигурист, стоя с микрофоном в руке, обращал внимание присутствующих на технику выполнения некоторых элементов. В мероприятии приняли участие как дети, так и взрослые.

Алексей Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию. Введён в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.

Напомним, 4 декабря аналогичный мастер-класс на ВДНХ провела двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.

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