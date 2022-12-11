Ягудин провёл мастер-класс на ВДНХ
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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин провёл мастер-класс в Москве на Катке ВДНХ.
Бывший фигурист, стоя с микрофоном в руке, обращал внимание присутствующих на технику выполнения некоторых элементов. В мероприятии приняли участие как дети, так и взрослые.
Алексей Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию. Введён в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
Напомним, 4 декабря аналогичный мастер-класс на ВДНХ провела двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.
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