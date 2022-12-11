Закарян: Малинин в очередной раз показал, что он – гениальный спортсмен

Спортивный агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, прокомментировал выступление спортсмена в финале международной серии Гран-при.

Напомним, американец с российскими корнями занял третье место, но выиграл ранее два этапа. На финальное Гран-при в Турине Малинин приехал с травмой ноги.



«Я оцениваю его выступление превосходно, потому что он в очередной раз показал, что он – гениальный спортсмен, у него есть очень сильный внутренний стержень. Уже около месяца он испытывает сложности с ногой, но при этом он вышел на произвольную программу и, на мой взгляд, исполнил её на сто процентов. Мы понимаем, что пока вращения, шаги не на том уровне, на который мы рассчитываем, но это дело времени. Он в очередной показал четверной аксель, который, к сожалению, не оценён так, как должен быть. Это элемент космического уровня, однако стоит он практически столько же, сколько тройной аксель и тройной тулуп. Это вообще нонсенс! В целом мы довольны выступлением Ильи, и это только начало.



Почему так низко оценивается четверной аксель? Я считаю, что это косяк системы. Четверной аксель должен оцениваться намного выше. Надо понимать, что идти на прыжок, который никто не исполняет на сегодняшний день и вряд ли кто-то исполнит, это подвиг. Кроме того, это отнимает большое количество концентрации, эмоциональных ресурсов, физической подготовки. Когда ты исполняешь такой элемент, некоторые другие уже будут менее высокого уровня, так как ты выделяешь максимальную концентрацию на него. Этот элемент точно недооценён. Уникальные вещи должны оцениваться соответствующим образом.



Проблемы Ильи с короткими программами? Да, есть такое дело. С короткими программами пока не сложилось. Может быть, в этом есть какая-то интрига, которая в дальнейшем будет развиваться. Cчитаю, что Малинин – это будущее не только США, но и всего мирового фигурного катания. Это явление в нашем виде спорта. Я верю, что он сделает много важных вещей в этом виде спорта. Русское имя, американское гражданство и мировое превосходство соединились в нём», – сказал Закарян в интервью Metaratings.ru.