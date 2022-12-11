Судьи изменили оценку Худайбердиевой и Базина за произвольный танец на турнире «Жигули»
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Судьи пересмотрели оценки танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева / Егор Базин за произвольный танец на турнире «Жигули» в Тольятти.
Изначально фигуристы получили оценку 135,38 балла (69,38 балла за технику и 66,00 за компоненты) – этот результат на 1,71 балла ниже, чем мировой рекорд француззской пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (137,09). При этом во время произвольного танца Худайбердиева допустила ошибку: потеряла равновесие на твизлах и оперлась рукой об лед.
В результате пересмотра оценка Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина в протоколе за произвольный танец составляет 124,38 балла (69,38 + 55,00).
Напомним, Всероссийские соревнования «Жигули» проходят с 9 по 12 декабря в СК «Труд» в Тольятти.
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