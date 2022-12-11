Закарян — о Малинине: его уникальный внутренний стержень в скором времени удивит весь мир

Спортивный агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о том, что на финальном Гран-при ISU его подопечный выступал с травмой.
Напомним, на соревнованиях в Турине 18-летний фигурист занял третье место.
«Были разговоры о возможном снятии с соревнований, но он сказал, что будет участвовать. У него есть уникальный внутренний стержень, который в скором времени, я думаю, увидит весь мир. Столько лет находясь в фигурном катании и занимаясь со спортсменами разных народов и национальностей, я такого не встречал. Это уникальный человек. Ему только исполнилось 18 лет. Он ещё много удивительных вещей успеет сделать, с его именем будут связаны большие перемены в мировом фигурном катании», — сказал Закарян в интервью Metaratings.
- 11 декабря 2022
-
19:38
-
19:20
-
19:02
-
17:22
-
16:22
-
15:51
-
15:05
-
13:12
-
12:24
-
11:42
-
09:51
-
00:39
-
00:04
- 10 декабря 2022
-
22:49
-
21:48
-
20:50
-
19:09
-
17:56
-
17:36
-
16:28
-
15:44
-
15:35
-
15:28
-
15:04
-
13:49
-
13:36
-
12:28
- 9 декабря 2022
-
23:57
-
22:51
-
22:46
-
22:32
-
20:52
-
19:18
-
14:27
-
12:54