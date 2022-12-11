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Закарян — о Малинине: его уникальный внутренний стержень в скором времени удивит весь мир

Закарян — о Малинине: его уникальный внутренний стержень в скором времени удивит весь мир
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Спортивный агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о том, что на финальном Гран-при ISU его подопечный выступал с травмой.

Напомним, на соревнованиях в Турине 18-летний фигурист занял третье место.

«Были разговоры о возможном снятии с соревнований, но он сказал, что будет участвовать. У него есть уникальный внутренний стержень, который в скором времени, я думаю, увидит весь мир. Столько лет находясь в фигурном катании и занимаясь со спортсменами разных народов и национальностей, я такого не встречал. Это уникальный человек. Ему только исполнилось 18 лет. Он ещё много удивительных вещей успеет сделать, с его именем будут связаны большие перемены в мировом фигурном катании», — сказал Закарян в интервью Metaratings.

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