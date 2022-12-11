Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Соколовская выложила фотографию с Трусовой и Кондратюком

Соколовская выложила фотографию с Трусовой и Кондратюком
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская опубликовала в своих соцсетях совместную фотографию со своими подопечными — фигуристами Александрой Трусовой и Марком Кондратюком. Отметим, что вчера Соколовская праздновала своё 57-летие.

«Продолжаем отмечать», — подписала фотографию Соколовская, добавив эмодзи в виде подарка, сердца и конька.

Фото: личный архив Светланы Соколовской

Среди нынешних учеников Светланы Соколовской числятся такие фигуристы, как Александр Самарин, Александра Трусова, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк, Алина Урушадзе, Мария Левушкина и другие.

Александра Трусова является серебряным призёром XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовым призёром чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы (2020, 2022).

Марк Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022) и чемпион Европы (2022).

Сенсация в финале Гран-при! Чемпионка мира вне тройки, а золото у неожиданной фигуристки Сенсация в финале Гран-при! Чемпионка мира вне тройки, а золото у неожиданной фигуристки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022