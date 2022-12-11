Соколовская выложила фотографию с Трусовой и Кондратюком

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская опубликовала в своих соцсетях совместную фотографию со своими подопечными — фигуристами Александрой Трусовой и Марком Кондратюком. Отметим, что вчера Соколовская праздновала своё 57-летие.

«Продолжаем отмечать», — подписала фотографию Соколовская, добавив эмодзи в виде подарка, сердца и конька.

Фото: личный архив Светланы Соколовской

Среди нынешних учеников Светланы Соколовской числятся такие фигуристы, как Александр Самарин, Александра Трусова, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк, Алина Урушадзе, Мария Левушкина и другие.

Александра Трусова является серебряным призёром XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовым призёром чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы (2020, 2022).

Марк Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022) и чемпион Европы (2022).