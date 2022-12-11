Ковалёв — о четверном акселе Малинина: это феномен. Я пытался сделать его на льду

Российский фигурист-одиночник Артём Ковалёв прокомментировал четверной аксель американского фигуриста Ильи Малинина на турнире US International Classic в сентябре этого года.
«Это феномен. Я пытался сделать его на льду, но разложился прилично. По силам… После этого прыжка я больше ничего не делал. Я не знаю, как он это делает. Тройной аксель я учил два или три года, долбил его и не понимал, как сделать. А тут четверной… Это не стоит того. Показать, сделать «вау» – да, классно. А исполнять на соревнованиях – он стоит всего на балл больше, чем четверной лутц, а сил забирает раз в сто больше. Плюс если ты с него упадёшь, ты получишь баллов шесть, а смысл? Если можно сделать тройной аксель и получить примерно десять», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Артём Ковалёв – ученик Александра Волкова, призёр Первенства России среди юниоров (2022), призёр этапа Гран-при среди юниоров (2021) и этапа Гран-при России (2022), победитель этапов Кубка России и призер Финала Кубка России (2022). Лучший результат на чемпионате России – 8 место (ЧР-2021, Челябинск).
Полное интервью с Артёмом Ковалёвым выйдет завтра, 12 декабря, в 8:00
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