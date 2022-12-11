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Фигурист Ковалёв рассказал, как пробил ногу коньком перед стартом ЧР по прыжкам

Фигурист Ковалёв рассказал, как пробил ногу коньком перед стартом ЧР по прыжкам
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Российский фигурист-одиночник Артём Ковалёв рассказал о череде неприятных инцидентов, которые случились с ним перед стартом чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Там много чего случилось на шестиминутке – коньком пробил язык [ботинка], пробил ногу, пробил шнурок, перевязывал его. Вообще хотел идти в два риттбергера, а на крайний случай – сальхов. Риттбергер не такой, как сальхов или тулуп, но уже становится стабильным. Там достаточно глубоко зашло, кровило чуть-чуть, когда повязку снял. Первый раз такое случилось», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Артём Ковалёв – ученик Александра Волкова, призёр Первенства России среди юниоров (2022), призёр этапа Гран-при среди юниоров (2021) и этапа Гран-при России (2022), победитель этапов Кубка России и призер Финала Кубка России (2022). Его лучший результат на чемпионате России – восьмое место (ЧР-2021, Челябинск).

Полное интервью с Артёмом Ковалёвым выйдет завтра, 12 декабря, в 8:00.

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