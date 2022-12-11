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Ковалёв: американцы очень смешные. Учили одного танцора слову «диспансеризация»

Ковалёв: американцы очень смешные. Учили одного танцора слову «диспансеризация»
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Российский фигурист-одиночник Артём Ковалёв рассказал об атмосфере на международных турнирах по фигурному катанию.

«С одной стороны, грустно, что нельзя поездить по миру, посоревноваться с другими ребятами, постоянно ребята плюс-минус одни и те же. А на такие турниры приезжаешь, и какое-то разнообразие есть, другие баллы. Общаемся с американцами, гуляем после соревнований. Они очень смешные — особенно если вдвоём идём с кем-то из русских, то такое можно вытворять (смеётся)! Не в плохом плане, а, например, можно научить каким-нибудь русским словам. Допустим, учили одного мальчика-танцора слову «диспансеризация», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Артём Ковалёв – ученик Александра Волкова, призёр Первенства России среди юниоров (2022), призёр этапа Гран-при среди юниоров (2021) и этапа Гран-при России (2022), победитель этапов Кубка России и призер Финала Кубка России (2022). Его лучший результат на чемпионате России – восьмое место (ЧР-2021, Челябинск).

Полное интервью с Артёмом Ковалёвым выйдет завтра, 12 декабря, в 8:00.

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