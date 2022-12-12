Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards – 2023, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на свой источник.



По информации издания, она поборется за награду «Самый ценный фигурист». Отмечается, что Щербакова будет единственной представительницей России на премии года. Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.

18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.