Татьяна Тарасова отреагировала на номинацию Анны Щербаковой на премию ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о номинации олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на премию ISU.



«Верю ли в то, что в ISU Щербакову признают самой ценной фигуристкой? Посмотрим! Спасибо, что выдвинули. Это может быть хорошим знаком для наших фигуристов, тем более там очень высокая конкуренция», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее стало известно, что Щербакова поборется за награду «Самый ценный фигурист». Отмечается, что она будет единственной представительницей России на премии года. Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.

18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии.