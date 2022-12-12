Загитова обошла Щербакову в голосовании «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую

Олимпийская чемпионка 2018 по фигурному катанию Алина Загитова стала лучшей телеведущей 2022 года по версии читателей «Комсомольской правды».

По итогам завершившегося сегодня на сайте издания голосования Загитова получила 206 440 голосов (49,95%) и опередила другую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, которая набрала 179 089 голосов (43,33%). Обе фигуристки работают ведущими шоу «Ледниковый период».



Третье место по итогам голосования заняла Екатерина Стриженова с результатом 12 932 голосов (3,13%). Оставшиеся голоса распределились ещё между 15 номинантами.

Победа в данной номинации является уже третьей подряд для Загитовой, выигрывавшей в аналогичных голосованиях «Комсомольской правды» в 2020 и 2021 годах.