Вайцеховская: Тутберидзе не вариант для премии ISU. От скандала с Валиевой отряхнуться бы

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о номинировании олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой на премию ISU. Она состоится 5 февраля 2023 года.

«Удивляют комментарии на тему – дадут или не дадут выиграть Ане Щербаковой ледовый Оскар, и как это несправедливо, что в номинациях не представлен больше никто из россиян. Такое ощущение, что нынешние политико-спортивные реалии напрочь отбивают у людей здравый смысл.

Давайте просто включим логику: премии будут вручаться, что совершенно очевидно, по итогам олимпийского сезона. Соответственно, на главную номинацию самого ценного игрока, помимо Щербаковой, могут претендовать китайцы Суй/Хань, французы Пападакис/Сизерон и Нэйтан Чен. Аня, безусловно, занимает в этом списке заслуженное место, но утверждать, что её заслуги весомее, чем у любого из перечисленных, я бы не взялась. Так что здесь уж — как удача повернётся. Не Сакамото же там в претендентах, в конце-то концов.

Лучший тренер — это мимо России, увы. Кандидатура Тамары Москвиной выглядит не слишком весомой просто в силу того, что третье место на ОИ плюс четвёртое — это хуже первого. Тренер единственной российской олимпийской чемпионки тоже не вариант: ей бы для начала от скандала с Валиевой отряхнуться.

Лучшая программа — снова не к нам. Как и лучший хореограф. Да и с лучшим новичком всё очевидно: это однозначно Илья Малинин.

Вот как-то так. И политика тут вообще никаким боком…» — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.