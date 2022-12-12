Диана Дэвис и Глеб Смолкин представили новый произвольный танец на шоу в США

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили на рождественском шоу ION в США с новым произвольным танцем.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России. Ранее стало известно, что Дэвис и Смолкин пропустят также и чемпионат России.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.