Диана Дэвис и Глеб Смолкин представили новый произвольный танец на шоу в США
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Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили на рождественском шоу ION в США с новым произвольным танцем.
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России. Ранее стало известно, что Дэвис и Смолкин пропустят также и чемпионат России.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
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