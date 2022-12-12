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Алина Загитова отреагировала на то, что стала лучшей телеведущей 2022 года

Алина Загитова отреагировала на то, что стала лучшей телеведущей 2022 года
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова отреагировала на новость о том, что стала «Лучшей телеведущей 2022 года» по версии читателей «Комсомольской правды». Загитова, в частности, ведёт телепроект «Ледниковый период».

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто проголосовал за меня в номинации «Лучшая ведущая года». Даже не верится, что я получаю эту награду уже третий год подряд. А всё благодаря вам, вашей поддержке. Ваша любовь помогает мне и дальше развиваться в этом направлении. Огромное спасибо», — сказала Загитова в своих социальных сетях.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

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