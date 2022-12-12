Косторная и Куница исполнили двойные выбросы на тренировке

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном фигурном катании Алёна Косторная опубликовала в соцсетях видео с тренировки парных танцев.



На видео Косторная вместе со своим напарником российским фигуристом Георгием Куницей репетирует двойные выбросы.

«Новый комплект, получается», – написала в своём официальном телеграм-канале Косторная, чем, судя по многочисленным комментариям к публикации, явно заинтриговала своих поклонников.

19-летний Георгий Куница — бывший ученик Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной и партнёр Косторной в ледовых шоу «Дракула» и «Бременские музыканты». В одном из своих недавних высказываний он положительно оценил перспективы Косторной при возможном переходе из одиночного в парное катание.