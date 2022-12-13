«Это ведь готовый сценарный формат для турнира по шоу-программам». Вайцеховская — о «ЛП»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская озвучила идею, которая посетила её после просмотра последнего выпуска «Ледникового периода».

«Не получается смотреть «Ледниковый период» по субботам, но вот сейчас пересмотрела очередной выпуск выборочно и вот о чём подумала: это ведь фактически готовый сценарный формат для турнира по шоу-программам, который намечен на март.



Два постановщика — Саша Жулин и Илья Авербух, их соперничество — дополнительная интрига. Постановки, не стеснённые рамками правил, — абсолютно их стихия, рука набита и у одного, и у другого. Не думаю, что в этом плане кто-то рядом встать сможет.



И обязательно стоит добавить в число участников какую-то из пар проекта. Таню Волосожар со Славой Чепурченко, например. Должны же зрители «Ледникового» получить ответ на вопрос, чем это отличается от реального спорта?» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.