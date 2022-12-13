«Сколько медведей насчитали?» Щербакова показала необычный салон нового автомобиля
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова разместила новый пост в социальных сетях, в котором показала фотографии салона своего автомобиля.
«Сколько медведей насчитали?» — подписала фото Щербакова.
18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.
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