Косторная примет участие в новогодних шоу Плющенко в Подмосковье
Поделиться
Чемпионка Европы — 2020 российская фигуристка Алёна Косторная станет участницей новогодних представлений двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает официальная фан-группа спортсменки в своём телеграм-канале.
Мероприятия состоятся в двух городах Московской области: 17 декабря в Воскресенске и 18 декабря в Истре.
Напомним, 19-летняя Алёна Косторная не принимала участия в соревнованиях сезона-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре.
В настоящий момент тренером Алёны Косторной является Елена Буянова. До этого спортсменка занималась в группе Этери Тутберидзе. Также она провела один сезон в академии Евгения Плющенко.
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
15:53
-
15:08
-
14:59
-
13:38
-
10:06
-
09:19
- 12 декабря 2022
-
23:49
-
22:09
-
21:57
-
21:08
-
20:55
-
19:02
-
17:30
-
16:32
-
13:27
-
13:14
-
12:34
-
11:44
-
09:55
-
09:44
-
09:06
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 11 декабря 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:45
-
20:12
-
19:38
-
19:20
-
19:02
-
17:22
-
16:22
Партнерский контент