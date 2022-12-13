Косторная примет участие в новогодних шоу Плющенко в Подмосковье

Чемпионка Европы — 2020 российская фигуристка Алёна Косторная станет участницей новогодних представлений двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает официальная фан-группа спортсменки в своём телеграм-канале.

Мероприятия состоятся в двух городах Московской области: 17 декабря в Воскресенске и 18 декабря в Истре.

Напомним, 19-летняя Алёна Косторная не принимала участия в соревнованиях сезона-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре.

В настоящий момент тренером Алёны Косторной является Елена Буянова. До этого спортсменка занималась в группе Этери Тутберидзе. Также она провела один сезон в академии Евгения Плющенко.