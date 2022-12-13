Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России — 2023

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России — 2023
Комментарии

Тренер по фигурному катанию Сергей Росляков сообщил, что его подопечные, бронзовые призёры чемпионата Европы – 2020 в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, пропустят чемпионат России.

Ранее из-за травмы партнёрши Павлюченко и Ходыкин не выступили на этапах Гран-при России.

«На чемпионате России они выступать не будут. Даша восстанавливается после травмы. Она очень серьёзно подвернула ногу, есть осложнения. К сожалению, она до сих пор не тренируется», – приводит слова Рослякова «РИА Новости Спорт».

К сезону-2022/2023 Павлюченко и Ходыкин подготовили короткую программу в свойственном им акробатическом стиле, которую показали на контрольных прокатах сборной России.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске 22–25 декабря.

«Там для меня горит очаг». Кто из наших фигуристов катался под русский вокал? «Там для меня горит очаг». Кто из наших фигуристов катался под русский вокал?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022