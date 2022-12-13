Фигуристы Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России — 2023

Тренер по фигурному катанию Сергей Росляков сообщил, что его подопечные, бронзовые призёры чемпионата Европы – 2020 в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, пропустят чемпионат России.

Ранее из-за травмы партнёрши Павлюченко и Ходыкин не выступили на этапах Гран-при России.

«На чемпионате России они выступать не будут. Даша восстанавливается после травмы. Она очень серьёзно подвернула ногу, есть осложнения. К сожалению, она до сих пор не тренируется», – приводит слова Рослякова «РИА Новости Спорт».

К сезону-2022/2023 Павлюченко и Ходыкин подготовили короткую программу в свойственном им акробатическом стиле, которую показали на контрольных прокатах сборной России.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске 22–25 декабря.