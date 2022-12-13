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«Это адский труд». Алексей Ягудин объяснил, почему не работает тренером

«Это адский труд». Алексей Ягудин объяснил, почему не работает тренером
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин после успешного проведения мастер-класса на ВДНХ объяснил, почему не работает тренером.

«Мастер-классы проводить — это одно, а работа тренером — это всё-таки не один, не два раза прийти — это каждодневный титанический труд, не побоюсь этого очень грузного слова. Плюс, когда ты тренер, ты должен начинать жить жизнью своих спортсменов, если ты вообще хочешь чего-то достигнуть, иначе результата не будет. Понимаете, тренер — это не просто пришёл, показал и объяснил, как, допустим, я сегодня на ВДНХ (интервью было записано в воскресенье, 11 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Это интеграция в тех, кто находится на льду — это адский труд, честно. И пока я могу играть в театре, пока я могу сниматься, пока я могу читать лекции, вести мероприятия, я буду этим заниматься, потому что нельзя совмещать тренерскую работу со всем тем, что я вам перечислил ранее.

Тренером можно начать работать хоть сейчас, но другими профессиями потом будет заниматься поздно, а мне всё-таки очень нравится творческое направление, я, честно, кайфую от него. А тренерство, возможно, в будущем», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте на «Чемпионате» завтра, 14 декабря, в 10:00.

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