«Всё было прекрасно!» Ягудин — о работе с Загитовой и Щербаковой на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как ему впервые работалось на съёмках «Ледникового периода» сразу с двумя соведущими – Алиной Загитовой и Анной Щербаковой.

«Никак не отличается от работы с одной соведущей. Зачастую у меня спрашивают в последнее время: «Как Алина вам? Как Аня? А вот Аня же лучше, чем Алина. А Алина краше, чем Аня. А вообще, Алина лучше, чем Аня. А, нет, вроде Аня лучше». Честно, я устал от этого. Для меня важен тот продукт, который получают зрители в субботних эфирах. Всё. Бывают дни, когда и мне тяжело. Мы все не роботы, поэтому для меня честь была вновь вести «Ледниковый период» — наикрутейший проект! И для меня самое главное — это итоговый продукт, который выходит в трансляции. В остальном, как и в соревнованиях фигуристов, как и в показательных выступлениях — то, что мне сейчас ближе — зрителям неважно, как проходила подготовка. Им важно, что, заплатив деньги, они получат удовольствие от шоу.



Возвращаясь к вашему вопросу, всё было прекрасно! Для меня, как и для всех остальных, и для моего руководства в том числе, самое главное — то, что в финале. А в финале, мне кажется, получилось ярко, как и обычно. То, как мы снимаем — никого не волнует, точно так же, как и идёт подготовка к шоу, в котором мне предстоит участвовать — никого этот процесс не должен волновать», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте на «Чемпионате» завтра, 14 декабря, в 10:00.