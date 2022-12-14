Ягудин: баллы для меня не имеют никакого значения. Так же, как и мировые рекорды

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о результатах финала Гран-при ISU в женском одиночном катании.
Победу одержала японка Маи Михара, набравшая по сумме двух программ 208,17 балла. Для сравнения, Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при России в Перми с результатом 239,94 балла, а Камила Валиева в Москве набрала 244,66 балла.
«Баллы для меня ничего не значат в фигурном катании. Ты можешь быть победителем с 1,5 балла, можешь быть победителем с 1400 баллами. Есть медали — остальное меня не волнует. Когда говорят: «Он победил с мировым рекордом»… У нас танцоры сейчас катаются, полтора балла уступают мировому рекорду. Где наши танцы и где танцы мирового уровня?
Есть результаты, а с какими баллами и против кого ты сражался — это никого не волнует. Ты выходишь, делаешь свою работу, а тебе уже ставят баллы. Сегодня, может, хорошее настроение у судей, и они тебе поставили чуть больше, потом — другие обстоятельства. Баллы для меня не имеют никакого значения, так же, как и мировые рекорды — они никому не нужны. Проходят годы, но остаются медали и титулы. Которые всё равно даже с годами стираются, потому что возникают новые чемпионы», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 декабря, в 10:00.
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