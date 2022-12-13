Фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин не выступят на ЧР из-за травмы партнёрши

Призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр в парном катании и тренер Фёдор Климов сообщил, что его подопечные, спортивная пара Карина Акопова и Никита Рахманин, не выступят на чемпионате России по фигурному катанию из-за травмы партнёрши.

Акопова опасно упала во время произвольной программы на этапе Гран-при России в Сочи. Пара стартовала на следующем этапе в Москве, но снялась с произвольной программы.

«Карина прошла курс лечения после московского турнира, начала тренироваться, но спина заболела снова. Поэтому на чемпионате России Карина и Никита не выступят. В данный момент спортсменка продолжает лечение, информации по дате возобновления тренировок пока нет», — приводит слова Климова «РИА Новости Спорт».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске 22–25 декабря.