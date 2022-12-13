Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Навка отреагировала на появление в Канаде однополых дуэтов фигуристов

Татьяна Навка отреагировала на появление в Канаде однополых дуэтов фигуристов
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка высказалась о решении Федерации фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) узаконить выступление однополых дуэтов в спортивных парах и танцах на льду.

«Пусть они у себя в Skate Canada и вводят подобное. Я категорически против такого. Это несусветный перевёртыш в мире, это против бога. Куда всё это катится?» — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Новшество, исключающее дискриминацию по признаку гендерной идентичности, будет применяться в Канаде исключительно к внутренним соревнованиям. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) по-прежнему будут проводиться в соответствии с правилами ISU.

Новость по теме
В Канаде в спортивных парах и танцах теперь могут выступать фигуристы одного пола
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022