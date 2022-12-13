Максим Траньков не увидел проблем в выступлении однополых дуэтов фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков, выступавший в парном катании с будущей женой Татьяной Волосожар, высказался о решении Федерации фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) узаконить выступление однополых дуэтов в спортивных парах и танцах на льду.

«Я не вижу в этом каких-то проблем. Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных. В синхронном катании поддержки делают женщины и в синхронном плавании тоже», — приводит слова Транькова ТАСС.



Новшество, исключающее дискриминацию по признаку гендерной идентичности, будет применяться в Канаде исключительно к внутренним соревнованиям. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) по-прежнему будут проводиться в соответствии с правилами ISU.