Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Максим Траньков не увидел проблем в выступлении однополых дуэтов фигуристов

Максим Траньков не увидел проблем в выступлении однополых дуэтов фигуристов
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков, выступавший в парном катании с будущей женой Татьяной Волосожар, высказался о решении Федерации фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) узаконить выступление однополых дуэтов в спортивных парах и танцах на льду.

«Я не вижу в этом каких-то проблем. Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных. В синхронном катании поддержки делают женщины и в синхронном плавании тоже», — приводит слова Транькова ТАСС.

Новшество, исключающее дискриминацию по признаку гендерной идентичности, будет применяться в Канаде исключительно к внутренним соревнованиям. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) по-прежнему будут проводиться в соответствии с правилами ISU.

Новость по теме
В Канаде в спортивных парах и танцах теперь могут выступать фигуристы одного пола
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022