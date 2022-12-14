Глава НОК США поблагодарила ВАДА за передачу дела Камилы Валиевой в CAS

Глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд поддержала решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) за решением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир Олимпийских игр – 2022. Но перед награждением стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, сданной 25 декабря. Вручение медалей было отложено до завершения расследования. РУСАДА должно было вынести решение по делу Валиевой до 4 ноября, но не сделало этого, после чего ВАДА передало дело российской фигуристки в CAS.
«Это хорошая новость, и я хочу поблагодарить ВАДА за этот важный шаг. Очень важно, чтобы спортсмены, выступавшие в командных соревнованиях по фигурному катанию в Пекине, получили вердикт, которого они заслуживают. Напомним, у нас всё ещё есть невероятно успешная команда спортсменов, которые не были награждены медалями. И хотя мы не уверены, какого цвета будут эти медали, мы поддерживаем их и с нетерпением ждём того дня, когда они получат награды и связанный с ними праздник. Для нас они всегда победители», — приводит слова Хиршланд Inside the Games.
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