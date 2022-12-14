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Ягудин: моё желание — чтобы у всех всё заявленное получилось на чемпионате России

Ягудин: моё желание — чтобы у всех всё заявленное получилось на чемпионате России
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, ждёт ли сенсаций от чемпионата России – 2023, который пройдёт в Красноярске 22–25 декабря.

«Сенсаций вполне хватает на чемпионате мира по футболу (улыбается). Чего жду? Мне 42 года, мой спорт закончился 20 лет назад. Когда я комментирую, мне хочется, чтобы у всех всё получалось, неважно, представляешь ты группу Алексея Николаевича Мишина, Светланы Соколовской, Этери Тутберидзе и так далее. Особенно когда мы на мировых аренах выступали, дай бог, чтобы поскорее всё это вернулось.

Со временем так кажется, что приехал, откомментировал, лишь бы что-то поболтать. Но мне действительно хочется, чтобы у каждого спортсмена получалось, потому что так же, как и в тренерстве, в комментаторстве ты становишься частью этого спортсмена. Ты знаешь этого человека не первый год, и он тебе близок — близки они все. Поэтому моё желание — чтобы у всех всё заявленное получилось на чемпионате России, а дальше уже как расставят судьи», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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