Бетина Попова — об однополых парах на льду: скорее хорошо, чем плохо. У танца нет гендера

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) узаконить выступление однополых дуэтов в спортивных парах и танцах на льду.
«Думаю, однополые пары скорее хорошо, чем плохо. Любое развитие и поиски нового — это всегда в плюс. У танца нет гендера, как и у искусства. В классических балетах и в современных танцах есть возможность выступать в паре или в коллективе, состоящих только из девушек или юношей. Что касается спортивного аспекта, это открывает новые грани развития силовых элементов. Пока не попробуешь, не узнаешь, к чему это может привести.
Если посмотреть на акробатов и гимнастов, работающих в паре, можно лишь восхититься невозможностью и зрелищностью их кульбитов. У нас есть синхронное плавание, и там много девушек делают поддержки и взаимодействуют между собой.
Я представляю такие выходы, потому что видела много интересных номеров в ледовых шоу. Наверное, не стоит спешить с идеей вводить однополые пары в нашем фигурном катании. Лучше посмотреть, во что выльется этот эксперимент», — приводит слова Поповой Sport24.
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