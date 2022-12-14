Бетина Попова — об однополых парах на льду: скорее хорошо, чем плохо. У танца нет гендера

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) узаконить выступление однополых дуэтов в спортивных парах и танцах на льду.

«Думаю, однополые пары скорее хорошо, чем плохо. Любое развитие и поиски нового — это всегда в плюс. У танца нет гендера, как и у искусства. В классических балетах и в современных танцах есть возможность выступать в паре или в коллективе, состоящих только из девушек или юношей. Что касается спортивного аспекта, это открывает новые грани развития силовых элементов. Пока не попробуешь, не узнаешь, к чему это может привести.

Если посмотреть на акробатов и гимнастов, работающих в паре, можно лишь восхититься невозможностью и зрелищностью их кульбитов. У нас есть синхронное плавание, и там много девушек делают поддержки и взаимодействуют между собой.



Я представляю такие выходы, потому что видела много интересных номеров в ледовых шоу. Наверное, не стоит спешить с идеей вводить однополые пары в нашем фигурном катании. Лучше посмотреть, во что выльется этот эксперимент», — приводит слова Поповой Sport24.