Траньков высказался об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б» в Канаде
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Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер по фигурному катанию Максим Траньков высказался о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».
«Я не вижу в этом каких-то проблем. Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных. В синхронном катании поддержки делают женщины и в синхронном плавании тоже», – сказал Траньков в интервью ТАСС.
В 2022 году Траньков получил звание Заслуженного тренера России после зимних Олимпийских игр в Пекине, где его подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро в парном катании. В ноябре 2022 года стал участником шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ3.
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