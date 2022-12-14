Траньков высказался об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б» в Канаде

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер по фигурному катанию Максим Траньков высказался о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

«Я не вижу в этом каких-то проблем. Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных. В синхронном катании поддержки делают женщины и в синхронном плавании тоже», – сказал Траньков в интервью ТАСС.

В 2022 году Траньков получил звание Заслуженного тренера России после зимних Олимпийских игр в Пекине, где его подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро в парном катании. В ноябре 2022 года стал участником шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ3.