Роман Костомаров эмоциально отреагировал на попадание в санкционный список Рады Украины

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров отреагировал на попадание в санкционный список Верховной рады Украины в отношении российских спортсменов.

«Санкции Верховной рады? Даже неинтересно об этом говорить. Мне наплевать, в какой санкционный список меня внесли», — приводит слова Костомарова Sport24.

Также в санкционный список попали Камила Валиева, Светлана Журова, Григорий Дрозд, Антон Шипулин, Роман Широков, Пётр Ян, Александр Шлеменко, Вячеслав Фетисов, Вероника Степанова, Александр Карелин, Анатолий Карпов, Александр Большунов, Муса Евлоев, Алина Кабаева, Александр Поветкин, Николай Валуев и другие российские спортсмены. Также в список попал бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук.