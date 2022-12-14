Аделия Петросян выступит на чемпионате России в Красноярске

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе, примет участие в чемпионате России, который пройдёт с 20 по 25 декабря в Красноярске.
Также в Красноярске группу Тутберидзе должны представить двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева и олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева.
Участие Дарьи Усачёвой и Майи Хромых, пропустивших первую половину сезона из-за травм, находится под вопросом.
В сезоне-2021/2022 Петросян заняла четвёртое место на дебютном для себя чемпионате России среди взрослых, получив от судей за две программы 233,97 балла. Это лучший результат фигуристки в сезоне. Она уступила только Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
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