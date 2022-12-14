«Сегодня зелёный в тренде». Щербакова выложила фотографию из университета

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выложила новую фотографию в социальных сетях, на которой показала, как сдает сессию в университете.
На фотографии фигуристка стоит в зелёной кофте и держит в руке зачётную книжку и студенческий билет — оба тоже зелёного цвета.
«Сегодня зелёный в тренде», – написала Щербакова.
Фото: личный архив Анны Щербаковой
В этом году спортсменка поступила в Российский университет спорта ГЦОЛИФК. Она учится заочно.
18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.
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