«Интересно, кто худшая?» Садальский — о признании Загитовой лучшей телеведущей года

Известный актёр Стас Садальский отреагировал на победу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.

«Косноязычная Загитова третий раз подряд стала «Лучшей телеведущей года». Интересно, кто худшая? И кто судьи? А я ещё помню лучших ведущих, ныне живущих, действительно профи», – написал Садальский в соцсетях.

Напомним, по итогам завершившегося сегодня на сайте «Комсомольской правды» голосования Загитова получила 206 440 голосов (49,95%) и опередила другую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, набравшую 179 089 голосов (43,33%). Обе фигуристки работают ведущими шоу «Ледниковый период».

Победа в данной номинации является уже третьей подряд для Загитовой, выигрывавшей в аналогичных голосованиях «Комсомольской правды» в 2020 и 2021 годах.