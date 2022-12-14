«Интересно, кто худшая?» Садальский — о признании Загитовой лучшей телеведущей года

Известный актёр Стас Садальский отреагировал на победу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.
«Косноязычная Загитова третий раз подряд стала «Лучшей телеведущей года». Интересно, кто худшая? И кто судьи? А я ещё помню лучших ведущих, ныне живущих, действительно профи», – написал Садальский в соцсетях.
Напомним, по итогам завершившегося сегодня на сайте «Комсомольской правды» голосования Загитова получила 206 440 голосов (49,95%) и опередила другую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, набравшую 179 089 голосов (43,33%). Обе фигуристки работают ведущими шоу «Ледниковый период».
Победа в данной номинации является уже третьей подряд для Загитовой, выигрывавшей в аналогичных голосованиях «Комсомольской правды» в 2020 и 2021 годах.
- 14 декабря 2022
-
22:29
-
22:18
-
21:51
-
21:25
-
21:06
-
20:26
-
19:47
-
16:00
-
15:16
-
15:15
-
11:52
-
11:13
-
11:05
-
10:59
-
10:53
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
00:27
- 13 декабря 2022
-
23:00
-
22:38
-
22:12
-
22:03
-
22:00
-
21:44
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
19:53
-
17:17
-
15:53
-
15:08
-
14:59
-
13:38